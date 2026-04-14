Бавария хочет усилить атаку за счет вингера Ньюкасла

Нацелились на универсального игрока из Англии.

Бавария хочет подписать Энтони Гордона, дабы им усилить линию атаки.

По имеющейся информации, мюнхенская команда ведет предметные переговоры по трансферу вингера с его представителями.

Отмечается, что сами клубы между собой еще не общались, однако Баварии стоит готовить сумму около 60 миллионов евро за 25-летнего англичанина.

Источник добавляет, что немецкая команда ищет атакующего футболиста, который способен играть на нескольких позициях, и Гордон может справиться с этим заданием.

Ранее сообщалось, что Бавария и Барселона вступают в борьбу за вингера Милана.

