Бавария хочет усилить атаку за счет вингера Ньюкасла

Нацелились на универсального игрока из Англии.
Сегодня, 12:53       Автор: Валентина Чорноштан
Энтони Гордон / Getty Images

Бавария хочет подписать Энтони Гордона, дабы им усилить линию атаки.

По имеющейся информации, мюнхенская команда ведет предметные переговоры по трансферу вингера с его представителями.

Отмечается, что сами клубы между собой еще не общались, однако Баварии стоит готовить сумму около 60 миллионов евро за 25-летнего англичанина.

Источник добавляет, что немецкая команда ищет атакующего футболиста, который способен играть на нескольких позициях, и Гордон может справиться с этим заданием.

Ранее сообщалось, что Бавария и Барселона вступают в борьбу за вингера Милана.

