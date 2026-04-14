iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бавария и Барселона вступают в борьбу за вингера Милана

Скандал в команде и критика болельщиков, Леау рассматривает трансфер из команды.
Сегодня, 09:26       Автор: Валентина Чорноштан
Рафаэл Леау / Getty Images
Рафаэл Леау / Getty Images

Рафаэль Леау может уйти из Милана этим летом, на него нацелились гранды Бундеслиги и Ла Лиги, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как сообщает источник, после того как португалец столкнулся с критикой от болельщиков "россонери", он рассматривает уход из Милана. Отмечается, что пункт об отступных в размере 175 млн евро не помешает возможному уходу Леау.

Одними из главных претендентов на подписание вингера являются Барселона и Бавария - они изучают перспективу трансфера 26-летнего игрока. Милан хочет получить за футболиста 80 млн евро, что может стать проблемной суммой для каталонцев.

Напомним, что португалец в 29-м туре Серии А оттолкнул главного тренера Массимилиано Аллегри после своей замены, а также повздорил с партнёром по команде Кристианом Пулишичем, высказывая ему претензии по поводу игры. После этого инцидента в Милане задумались о расставании с Леау.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Рафаель Леау

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK