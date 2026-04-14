Игра с Баварией может определить будущее ряда игроков Реала
Авторитетное издание The Athletic информирует, что игра Реала против Баварии в рамках Лиги чемпионов может привести к ряду изменений в структуре команды.
Отмечается, что тренер мадридской команды Альваро Арбелоа и его штаб уверены, что команда сможет выиграть у немецкой команды и выйти в следующий раунд - "все будет зависеть от игроков", считает наставник.
Однако в случае, если это не произойдет, Реал уже второй год подряд будет заканчивать сезон без выигрыша крупных титулов. Это, как пишет источник, может привести к принятию важных решений на различных уровнях клуба.
Добавим, что руководство "сливочной" команды уже смирилось с тем, что чемпионство в национальном турнире упущено, и вся надежда на Лигу чемпионов. Но если и тут случится неудача, то, возможно, ряд игроков уйдет из состава команды.
