Лига чемпионов: превью 1/4 финала — Барса попробует оформить камбэк, Ливерпуль против ПСЖ

Лига чемпионов всё ближе к финалу, и теперь каждый матч имеет особое значение. Впереди — противостояния, в которых фавориты попытаются подтвердить свой статус, а андердоги — сотворить сенсации.

Именно такие поединки и формируют настоящую атмосферу большого европейского футбола.

22:00 | Атлетико (14) — Барселона (5)

Первый матч: победа Атлетико 2:0

Перед первым матчем Барселона была безусловным фаворитом этого противостояния, однако довольно сенсационно Атлетико одержал победу на «Камп Ноу» и теперь именно они находятся в поул-позиции перед ответной встречей.

Тем не менее, у каталонцев ситуация хоть и очень сложная, но не критическая. На «Метрополитано» у них довольно хорошие результаты — из последних шести выездных матчей против Атлетико Барселона выиграла пять и уступила только в нынешней кубковой встрече (0:4).

На выходных Атлетико встречался в рамках чемпионата с Севильей, и там Симеоне выпустил игроков, которые не выходили в старте против Барсы, дав отдых основному составу. Ханси Флик в своём поединке против Эспаньола также провёл ротацию.

Напомним, что во втором матче не сыграют Пубиль (АТМ) и Кубарси (Барса) из-за дисквалификаций. Под вопросом участие ещё двух защитников — Ганцко у мадридцев и Мартина у каталонцев.

Интересный факт: Барселона в последний раз проигрывала оба матча в рамках противостояния в плей-офф Лиги чемпионов 13 лет назад, когда дважды уступила Баварии (0:3 и 0:4).

В линии betking на победу Барселоны можно поставить с коэффициентом 1,80, тогда как потенциальный успех Атлетико оценивается показателем 3,8. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,50. Проход каталонцев в следующий раунд оценён коэффициентом 3,66.

22:00 | Ливерпуль (3) — ПСЖ (11)

Первый матч: победа ПСЖ 2:0

В первом поединке между этими командами интриги было очень мало. ПСЖ выглядел значительно лучше, создавал моменты, бил по воротам. Работы у голкипера Ливерпуля Мамардашвили было предостаточно, но забить коллектив Луиса Энрике сумел только дважды.

Источник: Getty Images

Преимущество парижан было настолько ощутимым, что болельщики клуба после матча были разочарованы тем, что разница в счёте составила всего два мяча. Тем не менее, даже этого достаточно, чтобы эксперты фактически не верили в проход Ливерпуля в полуфинал.

Команда Арне Слота далека от своей лучшей формы. После неудачи в Париже у них была серия из трёх поражений, которую в итоге удалось прервать в матче на выходных против Фулхэма, где «красные» дома выиграли 2:0.

Главной потерей Ливерпуля остаётся Алиссон, однако его грузинский резервист показывает отличную игру и стал лучшим игроком команды в парижском матче. У ПСЖ новых проблем нет — только давно травмированные Барколя и Руис.

Интересный факт: Ливерпуль выиграл 14 из 18 матчей против французских команд на «Энфилде», однако в прошлом сезоне именно здесь они уступили именно ПСЖ.

На сайте betking можно поставить на победу ПСЖ с коэффициентом 2,54, тогда как потенциальный успех Ливерпуля оценивается показателем 2,45. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,20. Интересно, что в шести последних матчах Ливерпуля в Лиге чемпионов забивала только одна из команд. Коэффициент на то, что эта серия прервётся и забьют обе — 1,41.

