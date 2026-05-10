Аталанта не позволила Милану оформить камбек

В воскресенье, 10 мая, Милан принимал дома Аталанту.

Гости провели отличную атаку, которая завершилась ударом в штангу, а Аталанта в ответ открыла счет. Затем гости еще немного поддавили соперника, и к истечению первого получаса забили и второй.

Леау должен был отыгрывать один мяч, но Карнесекки идеальным сейвом парировал удар португальца.

Семи минут во втором тайме Аталанте хватило, чтобы оформить уверенные 0:3. После этого игра полностью перешла в руки "россонери".

Отыграться Милан смог лишь в самой концовке, но первый гол Фюллькруга не засчитали, так что право на гол престижа перешло к Павловичу. А в компенсированное время де Рон еще и подарил сопернику пенальти.

В итоге Нкунку с 11-метровой отметки поставил точку в матче, так как спастись, как несколько ранее Рома, Милану не удалось.

Милан - Аталанта 2:3

Голы: Павлович, 88, Нкунку (пенальти), 90+4 - Эдерсон, 7, Дзаппакоста, 29, Распадори, 52

