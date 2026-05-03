Милан в меньшинстве проиграл Сассуоло

В воскресенье, 3 мая, Сассуоло принимал дома Милан.

"Россонери" сразу попали в сложную ситуацию после гола Берарди уже на пятой минуте. А через 20 минут гости остались вдесятером после удаления Томори.

В самой концовке Салемакерс дал крутую пушку, но совсем немного не попал в створ. А со стартом второго тайма Сассуоло снова забил быстрый гол, отличился Лорьенте.

В итоге второй тайм стал во многом формальностью. Милан мало что мог сделать в меньшинстве, а Сассуоло был доволен счетом и не планировал рисковать. В итоге счет так и не изменился.

Сассуоло - Милан 2:0

Голы: Берарди, 5, Лорьенте, 47

