Два украинца досрочно выиграли чемпионские медали

Слован стал чемпионом Словакии.
Сегодня, 16:55       Автор: Андрей Безуглый
Даниил Игнатенко / Getty Images

Слован оформил досрочный чемпионский титул.

Словацкий клуб одержал победу в восьмом туре чемпионского этапа против Стреды и взял восьмой титул подряд.

Напомним,  что в составе Слована выступают два украинских футболиста - Даниил Игнатенко и Николай Кухаревич.

Игнатенко вышел на замену на последние минуты победного матча, и это уже второй его титул с клубом.

А вот Кухаревич только присоединился к Словану, но успел забить десять голов в 22 матчах. Однако в последний раз украинец выходил на поле еще в феврале.

Ранее также сообщалось, что Погба вернулся на поле впервые за три года.

