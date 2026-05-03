Два украинца досрочно выиграли чемпионские медали

Слован оформил досрочный чемпионский титул.

Словацкий клуб одержал победу в восьмом туре чемпионского этапа против Стреды и взял восьмой титул подряд.

Напомним, что в составе Слована выступают два украинских футболиста - Даниил Игнатенко и Николай Кухаревич.

Игнатенко вышел на замену на последние минуты победного матча, и это уже второй его титул с клубом.

А вот Кухаревич только присоединился к Словану, но успел забить десять голов в 22 матчах. Однако в последний раз украинец выходил на поле еще в феврале.

