"Верховен может быть опасен в первых 3-5 раундах": Гвоздик - о бое Усика против кикбоксера

Считает что бой быстро станет односторонним.
Сегодня, 13:24       Автор: Валентина Чорноштан
Усик - Верховен / Getty Images
Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Александр Гвоздик рассказал, как видит предстоящий бой своего соотечественника против нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

"Мне кажется, что Александр находится на том этапе своей карьеры, когда он уже бренд, а не просто спортсмен, поэтому проводит подобные перекрёстные бои с представителями других видов спорта это круто и для спорта, и для зрителей", — приводят его слова Luckypunch.

Что касается боя, я вижу, что он стопроцентный фаворит. Мне кажется, что Верховен может быть опасен в первых 3–5 раундах, а после этого бой будет носить односторонний характер.

Напомним, бой Александра Усика против Рико Верховена состоится 23 мая в Египте.

Ранее Верховен раскрыл свой вес перед боем с Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Александр Гвоздик Рико Верховен

