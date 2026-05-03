"Верховен может быть опасен в первых 3-5 раундах": Гвоздик - о бое Усика против кикбоксера
Считает что бой быстро станет односторонним.
Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Александр Гвоздик рассказал, как видит предстоящий бой своего соотечественника против нидерландского кикбоксера Рико Верховена.
"Мне кажется, что Александр находится на том этапе своей карьеры, когда он уже бренд, а не просто спортсмен, поэтому проводит подобные перекрёстные бои с представителями других видов спорта это круто и для спорта, и для зрителей", — приводят его слова Luckypunch.
Что касается боя, я вижу, что он стопроцентный фаворит. Мне кажется, что Верховен может быть опасен в первых 3–5 раундах, а после этого бой будет носить односторонний характер.
Напомним, бой Александра Усика против Рико Верховена состоится 23 мая в Египте.
