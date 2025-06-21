Бавария нашла четыре альтернативы чемпиону Европы

Мюнхенская Бавария смирилась с невозможностью подписать Нико Уильямса. Вместо лидера Атлетика из Бильбао "ротен" нацелились на других исполнителей, сообщает Kicker.

В шорт-лист чемпиона попали вингеры дортмундской Боруcсии Джейми Байно-Гиттенс и нападающий итальянского Милана Рафаэль Леан. В частности, первый будет стоить Баварии в 60 млн евро. Мюнхенцы готовы навязать конкуренцию лондонскому Челси.

Если же подписать кого-нибудь из этих двух не удастся, то Бавария перейдет к следующим вариантам. Бавария рассматривает кандидатуры представителей английской Премьер-лиги. На радаре "ротен" оказались Коди Гакпо (Ливерпуль) и Каору Митома (Брайтон).

К слову, ранее Бавария одолела Бока Хуниорс на Клубном ЧМ-2025.

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