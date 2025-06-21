iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бавария вырвала победу над Бока Хуниорс, второе поражение Лос-Анджелеса

Прошли очередные матчи Клубного чемпионата мира.
Сегодня, 07:26       Автор: Митя Шитко
Бавария / Getty Images
Бавария / Getty Images

В ночь на 21 июня состоялись два матча группового этапа Клубного чемпионата мира.

Американский Лос-Анджелес минимально проиграл Эсперансу из Туниса. Судьбу противостояния решил один гол, который был забит во втором тайме.

Украинский защитник команды из MLS Артем Смоляков провел всю игру на скамейке запасных.

Лос-Анджелес потерпел второе поражение, а Эсперанс набрал первые три очка.

Источник: Getty Images

Лос-Анджелес - Эсперанс 0:1
Гол: Белайли, 71

Читай также: Клубный чемпионат мира-2025: победа Баварии, матчи Интера и Боруссии Дортмунд

В другой игре Бавария вырвала победу над Бока Хуниорс.

В первом тайме Харри Кейн вывел немцев вперед, но после перерыва аргентинцы восстановили ничейный результат благодаря голу Мигеля.

На последних минутах встречи победу для Баварии вырвал Олисе, который забил после ассиста Кейна.

Бавария благодаря победе вышла в плей-офф турнира, а Бока Хуниорс потерял шансы стать вторым.

Источник: Getty Images

Баврия - Бока Хуниорс 2:1
Голы: Кейн, 18, Олисе, 84 - Мигель, 66

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Чемпионат Европы U-21: Португалия - Нидерланды, Испания - Англия сыграют в четвертьфинале Чемпионат Европы U-21: Португалия - Нидерланды, Испания - Англия сыграют в четвертьфинале
Реал определил нового владельца "десятки" Реал определил нового владельца "десятки"
"Ты ничего не сможешь с этим поделать": Канело и Кроуфорд устроили перепалку "Ты ничего не сможешь с этим поделать": Канело и Кроуфорд устроили перепалку
Вундеркинд Ред Булл проведет первые тесты на болиде Формулы-1 Вундеркинд Ред Булл проведет первые тесты на болиде Формулы-1

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Калинина выпала из первой сотни, Швентек продолжила падение
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матчи Интера и Боруссии Дортмунд на клубном ЧМ, старт четвертьфиналов на молодежном Евро
просмотров

Последние новости

Европа11:00
Чемпионат Европы U-21: Португалия - Нидерланды, Испания - Англия сыграют в четвертьфинале
Европа10:55
Реал определил нового владельца "десятки"
Бокс10:40
"Ты ничего не сможешь с этим поделать": Канело и Кроуфорд устроили перепалку
Формула 110:12
Вундеркинд Ред Булл проведет первые тесты на болиде Формулы-1
НБА10:07
Плей-офф НБА: Индиана и Оклахома проведут седьмой матч финальной серии
Другие страны09:47
"Я очень зол на себя": форвард Челси извинился за удаление в матче с Фламенго
Европа09:29
Сенсация АПЛ продлила контракт с главным тренером
Другие страны09:17
Клубный чемпионат мира-2025: победа Баварии, матчи Интера и Боруссии Дортмунд
Легкая атлетика08:57
"Есть над чем работать": Магучих прокомментировала второе место в Париже
Европа08:32
Футбол сегодня: матчи Интера и Боруссии Дортмунд на клубном ЧМ, старт четвертьфиналов на молодежном Евро
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK