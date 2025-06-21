Бавария вырвала победу над Бока Хуниорс, второе поражение Лос-Анджелеса
В ночь на 21 июня состоялись два матча группового этапа Клубного чемпионата мира.
Американский Лос-Анджелес минимально проиграл Эсперансу из Туниса. Судьбу противостояния решил один гол, который был забит во втором тайме.
Украинский защитник команды из MLS Артем Смоляков провел всю игру на скамейке запасных.
Лос-Анджелес потерпел второе поражение, а Эсперанс набрал первые три очка.
Лос-Анджелес - Эсперанс 0:1
Гол: Белайли, 71
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В другой игре Бавария вырвала победу над Бока Хуниорс.
В первом тайме Харри Кейн вывел немцев вперед, но после перерыва аргентинцы восстановили ничейный результат благодаря голу Мигеля.
На последних минутах встречи победу для Баварии вырвал Олисе, который забил после ассиста Кейна.
Бавария благодаря победе вышла в плей-офф турнира, а Бока Хуниорс потерял шансы стать вторым.
Баврия - Бока Хуниорс 2:1
Голы: Кейн, 18, Олисе, 84 - Мигель, 66
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