Костюк пробилась в финал турнира в Мадриде

Украинка не без проблем обыграла экс-росиянку.

Украинская теннисистка Марта Костюк сыграет в финале WTA 1000 в Мадриде.

В полуфинале в трех сетах украинка обыграла бывшую росиянку анастасию потапову.

В первом сете Костюк уверенно разбила соперницу 6:2, однако во втором также разгромно уступила 1:6.

Несмотря на неудачу, украинка сумела собраться и снова разгромно обыграть потапову. Отметим, что для Костюк это второй финал WTA подряд.

В финале Марта сыграет против мирры андреевой.

WTA 1000 Мадрид. Полуфинал

Марта Костюк (Украина, 26) — Анастасия Потапова (Австрия) 2:1 (6:2, 1:6, 6:1)

