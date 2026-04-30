Каррик стал приоритетным кандидатом на пост тренера МЮ

У клуб осталась лишь одна альтернатива.
Вчера, 22:45       Автор: Андрей Безуглый
Майкл Каррик / Getty Images

Временный тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррик может полноценно возглавить команду, пишет The Times.

Руководство клуба довольно работой 44-летнего специалиста и может дать ему шанс в следующем сезоне.

Тем не менее, МЮ все еще не принял окончательное решение, однако список кандидатов существенно сократился.

Как пишет издание, представители манкунианцев связались с Андони Ираолой, который летом покинет Борнмут. Однако шансы Каррика оцениваются значительно выше.

За четыре тура до конца чемпионата Манчестер Юнайтед практически гарантировал себе Лигу чемпионов. 

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед продлил своего воспитанника.

