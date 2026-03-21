Каррик раскритиковал судью после ничьей Манчестер Юнайтед с Борнмутом

"Красные дьяволы" потерял победу, тренер манкунианцев обвиняет арбитра.
Сегодня, 10:00       Автор: Валентина Чорноштан
Майкл Каррик / Getty Images
Накануне состоялся матч Манчестер Юнайтед против Борнмута в рамках 31-го тура АПЛ, в котором команды поделили очки.

Отметим, что на 67-й минуте игры произошёл инцидент, игрок МЮ вошёл в штрафную, и защитник Борнмута Адриен Трюффер толкнул его руками, после чего Диалло упал на газон. Судья, однако, не заметил фола и не назначил пенальти. 

Главный тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррик подверг критике решение арбитра.

"Нам должны были назначить ещё один пенальти. Очевидно, если вы получаете один, вы должны получить и другой. Для меня это практически одно и то же — захват двумя руками. В любом случае, рефери ошибся в одном эпизоде, но засчитать один и не засчитать другой я не могу понять. Я думаю, это безумие. Это действительно немного", — приводит слова наставника "красных дьяволов" Sky Sports.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майкл Каррик ФК Манчестер Юнайтед

Матч Шахтер - Лех завершился потасовкой с участием игроков, Грам заработал красную карточку
