Каррик раскритиковал судью после ничьей Манчестер Юнайтед с Борнмутом

Накануне состоялся матч Манчестер Юнайтед против Борнмута в рамках 31-го тура АПЛ, в котором команды поделили очки.

Отметим, что на 67-й минуте игры произошёл инцидент, игрок МЮ вошёл в штрафную, и защитник Борнмута Адриен Трюффер толкнул его руками, после чего Диалло упал на газон. Судья, однако, не заметил фола и не назначил пенальти.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррик подверг критике решение арбитра.

"Нам должны были назначить ещё один пенальти. Очевидно, если вы получаете один, вы должны получить и другой. Для меня это практически одно и то же — захват двумя руками. В любом случае, рефери ошибся в одном эпизоде, но засчитать один и не засчитать другой я не могу понять. Я думаю, это безумие. Это действительно немного", — приводит слова наставника "красных дьяволов" Sky Sports.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!