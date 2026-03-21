Лидер Реала может выйти с первых минут в матче мадридского дерби

Французский форвард близок к старту в важном матче с Атлетико.

В воскресенье, 22 марта, Реал сыграет против Атлетико Мадрид, как пишет COPE, Мбаппе может выйти на игру с первых минут.

Французский форвард почти месяц не играл из-за проблем с коленом, однако в матче против Манчестер Сити он вышел на замену.

В пятницу 27-летний игрок провел интенсивную тренировку без жалоб после её окончания.

Издание добавляет, что помимо француза на поле могут выйти Джуд Беллингем, защитник Альваро Карраса и Рауль Асенсио, у которых были повреждения икроножной мышцы и мышечные проблемы соответственно.

К слову, Реал нацелился на звезду Баварии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!