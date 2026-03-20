Реал нацелился на звезду Баварии

Президент Реала Флорентино Перес намерен пригласить звезду Баварии в клуб, утверждает Кристиан Фальк.

По информации журналиста, мадридский клуб может попробовать летом выкупить Майкла Олисе.

Якобы Реал готов предложить за игрока порядка 160 млн евро.

Бавария обсудит ситуацию с Олисе только в том случае, если поступит официальное предложение. Однако расставаться с французом клуб не хотел.

В текущем сезоне Майкл Олисе провел 38 матчей, отличившись 15 голами и 27 ассистами.

Ранее также сообщалось, что Милан рассматривает трансфер форварда сборной Италии.

