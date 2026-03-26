iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Президент Баварии прокомментировал интерес к Олисе

Мюнхенский клуб не продаст своего лидера.
Сегодня, 17:55       Автор: Андрей Безуглый
Майкл Олисе / Getty Images
Майкл Олисе / Getty Images

Почетный президент Баварии Ули Хенесс высказался об уходе Майкла Олисе.

Напомним, накануне появились слухи, что английский вингер очень интересует Ливерпуль.

Тем не менее, по словам Хенесса, Бавария не будет продавать француза ни за какие деньги, так как это сильно ударит по команде.

Если это правда, во что я не верю, то Ливерпуль потратил 500 миллионов в этом году и проводит очень плохой сезон. Так что мы не будем способствовать тому, чтобы они играли лучше в следующем году.

Мы играем ради наших болельщиков. У нас 430 000 членов клуба, у нас много миллионов болельщиков по всему миру, и им будет мало пользы, если на нашем банковском счету появятся 200 миллионов, но из-за продажи Олисе мы будем играть хуже

Ранее также сообщалось, что саудовский клуб возобновил переговоры по Салаху.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майкл Олисе

Статьи по теме

Видео

Шульга набрал первые очки в НБА
Шульга набрал первые очки в НБА

Популярное на сайте

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK