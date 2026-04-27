Румменигге - об Олисе: Нет такой цены, которая заставила бы нас вздрогнуть
Член наблюдательного совета Баварии Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб не продаст Майкла Олисе.
Напомним, что француз привлекает внимание Реала. Якобы мадридцы готовы заплатить любые деньги за переход вингера.
Однако Румменигге заявил, что Бавария не продаст игрока ни за какие деньги.
Позвольте мне рассказать вам историю из прошлого. В 2009 году мы получили невероятное предложение от Челси по Франку Рибери. В то время это был бы новый мировой трансферный рекорд. Я обратился к нашему тогдашнему финансовому директору Карлу Хопфнеру и Ули Хенессу.
Мы два часа обсуждали, что делать с этим предложением. И в тот день мы приняли принципиальное решение: мы больше не будем продавать ни одного игрока, которого нам будет не хватать с точки зрения спортивных результатов. И это неписаное правило остается в силе и сегодня.
Для такого игрока, как Олисе, нет такой цены, которая заставила бы нас вздрогнуть
