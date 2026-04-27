Румменигге - об Олисе: Нет такой цены, которая заставила бы нас вздрогнуть

Бавария не продаст француза.
Сегодня, 21:09       Автор: Андрей Безуглый
Майкл Олисе / Getty Images
Майкл Олисе / Getty Images

Член наблюдательного совета Баварии Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб не продаст Майкла Олисе.

Напомним, что француз привлекает внимание Реала. Якобы мадридцы готовы заплатить любые деньги за переход вингера.

Однако Румменигге заявил, что Бавария не продаст игрока ни за какие деньги.

Позвольте мне рассказать вам историю из прошлого. В 2009 году мы получили невероятное предложение от Челси по Франку Рибери. В то время это был бы новый мировой трансферный рекорд. Я обратился к нашему тогдашнему финансовому директору Карлу Хопфнеру и Ули Хенессу.

Мы два часа обсуждали, что делать с этим предложением. И в тот день мы приняли принципиальное решение: мы больше не будем продавать ни одного игрока, которого нам будет не хватать с точки зрения спортивных результатов. И это неписаное правило остается в силе и сегодня.

Для такого игрока, как Олисе, нет такой цены, которая заставила бы нас вздрогнуть

Ранее также сообщалось, что Барселона активизировалась по трансферу Альвареса.

Статьи по теме

Вингер Баварии признан игроком недели в Лиге чемпионов Вингер Баварии признан игроком недели в Лиге чемпионов
Президент Баварии прокомментировал интерес к Олисе Президент Баварии прокомментировал интерес к Олисе
Реал нацелился на звезду Баварии Реал нацелился на звезду Баварии
Ливерпуль меняет цель после того, как Бавария отказалась продавать Олисе Ливерпуль меняет цель после того, как Бавария отказалась продавать Олисе

Яремчук оформил свой первый дубль за Лион
Яремчук оформил свой первый дубль за Лион

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: определилась половина участников четвертьфинала
просмотров
Футбол сегодня: завершение тура УПЛ, Ярмолюк против Манчестер Юнайтед, матчи Серии А и Ла Лиги
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко приблизился к рекорду
просмотров
УПЛ: Эпицентр и Александрия сыграли вничью, Заря встретится с Вересом
просмотров

Европа22:50
Фенербхаче уволил главного тренера после поражения в дерби
Украина22:23
Бывший вратарь сборной Украины дебютировал во Второй лиге
Теннис21:50
Костюк пробилась в четвертьфинала турнира в Мадриде
Европа21:09
Румменигге - об Олисе: Нет такой цены, которая заставила бы нас вздрогнуть
Европа20:10
Модрич выбыл до конца сезона
Формула 119:20
В паддоке ожидают завершения карьеры сразу трех пилотов
Бокс18:23
Фюьри и Джошуа встретятся в ринге в конце года
Украина17:30
Заря уверенно разобралась с Вересом
Европа16:55
Барселона пытается выкупить форварда Атлетико
Формула 116:18
Китайский автопроизводитель ведет переговоры с Формулой-1
