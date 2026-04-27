Бывший вратарь сборной Украины дебютировал во Второй лиге

Георгий Бущан сыграл за Полесье-2.
Сегодня, 22:23       Автор: Андрей Безуглый
Георгий Бущан / Getty Images

Бывший вратарь сборной Украины Георгий Бущан провел первый в карьере матч во Второй лиге.

Напомним, что Бущан принадлежит Аль-Шабабу, но осенью его в аренду взяло Полесье.

В итоге кипер вышел в старте на матч Второй лиги между Полесьем-2 и Скалой 1911.

В итоге Полесье-2 уверенно выиграло матч, а Бущан сохранил свои ворота сухими.

Ранее 31-летний украинец играл только в УПЛ и Саудовской Про-лиге.

Также ранее основная команда Полесья заработала очки.

Яремчук оформил свой первый дубль за Лион
