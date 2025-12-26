iSport.ua
Саудовский клуб выплатил Динамо долг за трансфер Бущана

"Бело-синие" получили оставшуюся сумму за своего бывшего голкипера.
Вчера, 21:58       Автор: Игорь Мищук
Георгий Бущан / Getty Images
Георгий Бущан / Getty Images

Аш-Шабаб урегулировал с ФИФА дело по поводу задолженности перед киевским Динамо за переход вратаря Георгия Бущана.

Как сообщает Kooora.com со ссылкой на местную газету Okaz, саудовский клуб выплатил "бело-синим" долг в размере 800 тысяч долларов двумя траншами - 500 тысяч и 300 тысяч.

Читай также: Ярмоленко отреагировал на слухи о переходе в иностранный клуб

Также Аш-Шабаб закрыл дело о задолженности перед колумбийским футболистом Густаво Куэльяром, заплатив ему 200 тысяч долларов.

Тем не менее ФИФА продолжает рассматривать еще пять дел в отношении Аш-Шабаба, а решение о возможном запрете на трансферы пока вынесено не было. Эти дела касаются бывшего полузащитника саудовской команды Джакомо Бонавентуры, экс-тренера Фатиха Терима и троих его помощников. Сейчас клуб работает над урегулированием этих вопросов.

Напомним, Бущан перешел в Аш-Шабаб из Динамо в январе 2025 года за 3 миллиона евро. В составе саудовской команды он провел 13 матчей во всех турнирах, пропустив 28 голов и не сыграв ни одного поединка "на ноль".

В сентябре Бущан вернулся в Украину, присоединившись к Полесью на правах аренды до конца текущего сезона. Ворота житомирской команды голкипер защищал только в одном поединке Кубка Украины против Руха (0:3).

Напомним, ранее Полесье объявило о подписании игрока сборной Косово.

