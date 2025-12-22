iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ярмоленко отреагировал на слухи о переходе в иностранный клуб

Интерес к лидеру Динамо приписывали представителю чемпионата Казахстана.
Сегодня, 17:38       Автор: Игорь Мищук
Андрей Ярмоленко / Getty Images
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко прокомментировал информацию о своем возможном переходе в казахстанский Актобе.

36-летний игрок "бело-синих" в телефонном разговоре с редакцией Sports24.kz заявил, что это только слухи.

Читай также: Бешикташ нацелилась на хавбека Динамо

"Переход в Актобе? Ничего об этом не знаю. Про футбол Казахстана, конечно, многое слышал. Вам хорошего вечера", - сказал Ярмоленко.

Напомним, что действующий контракт Ярмоленко с Динамо рассчитан до июня 2026 года. В нынешнем сезоне он провел за киевскую команду 20 матчей во всех турнирах, отличившись четырьмя голами.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб следит за защитником Динамо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: актобе Динамо Киев Андрей Ярмоленко

Статьи по теме

Турецкий клуб следит за защитником Динамо Турецкий клуб следит за защитником Динамо
Бешикташ нацелилась на хавбека Динамо Бешикташ нацелилась на хавбека Динамо
Динамо готовит трансферные усиления. Что планирует клуб? Динамо готовит трансферные усиления. Что планирует клуб?
Названы игроки с лучшими оценками в составах Динамо и Шахтёра в Лиге конференций Названы игроки с лучшими оценками в составах Динамо и Шахтёра в Лиге конференций

Видео

ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: финал Суперкубка Италии, Зинченко сыграет против Фулхэма, Судаков и Трубин с Фамаликаном
просмотров

Последние новости

Европа20:50
Рафинья официально завершил карьеру
Формула 120:25
Бывший технический директор Формулы-1 - о моторном скандале: Это просто использование правил по максимуму
Бокс20:05
Промоутер Фьюри озвучил условие для боя с Джошуа
Другие страны19:58
Интер Майами открыл предзаказ на необычные сувениры в честь первого в истории чемпионства
Европа19:40
Ювентус собирается в январе подписать хавбека Интера
Формула 119:37
Издание раскрыло детали контракта Хэмилтона
Бокс18:59
"Нужно было лучше": Джошуа самокритично оценил свое выступление против Пола
Другие18:50
Плотницкий выиграл третий титул чемпиона мира с Перуджей
Европа18:31
Потенциальный соперник Украины на ЧМ-2026 потерял ключевого игрока
Европа18:15
Легенда Интера вернулся в родной клуб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK