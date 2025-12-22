Ярмоленко отреагировал на слухи о переходе в иностранный клуб

Вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко прокомментировал информацию о своем возможном переходе в казахстанский Актобе.

36-летний игрок "бело-синих" в телефонном разговоре с редакцией Sports24.kz заявил, что это только слухи.

"Переход в Актобе? Ничего об этом не знаю. Про футбол Казахстана, конечно, многое слышал. Вам хорошего вечера", - сказал Ярмоленко.

Напомним, что действующий контракт Ярмоленко с Динамо рассчитан до июня 2026 года. В нынешнем сезоне он провел за киевскую команду 20 матчей во всех турнирах, отличившись четырьмя голами.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб следит за защитником Динамо.

