Турецкий клуб следит за защитником Динамо

Тарас Михавко может пополнить компанию украинцев в Трабзонспоре.

Трабзонспор рассматривает возможность подписания защитника Динамо Тараса Михавко.

Как сообщает местное издание Fotomac, турецкий клуб планирует усилить линию обороны во время зимнего трансферного окна и 20-летний центрбек киевлян входит в шорт-лист "бордово-синих".

Читай также: Зубков голом и ассистом спас Трабзонспор от поражения Бешикташу

Источник отмечает, что Трабзонспор внимательно следит за выступлениями Михавко, считая его одним из самых перспективных молодых украинских футболистов.

Действующий контракт защитника с Динамо рассчитан до февраля 2028 года. В нынешнем сезоне он провел за "бело-синих" 26 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голами.

Стоит отметить, что в составе Трабзонспора уже выступают украинцы Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан.

Ранее сообщалось, что Сикан может сменить Трабзонспор на другой европейский клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!