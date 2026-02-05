iSport.ua
Динамо официально признало штраф от PlayCity

Киевляне нарушили правила о рекламе азартных игр.
5 февраля, 15:54       Автор: Андрей Безуглый
Киевское Динамо официально признало вину по поводу штрафа от PlayCity.

Напомним, что 26 января был официально утвержден штраф в 5,188 млн грн для киевского клуба за нарушение рекламы азартных игр.

В клубе не стали оспаривать решение государственного агенства, признав свою вину, и выпустив официальное заявление.

Футбольный клуб Динамо (Киев) подтверждает факт наложения штрафа уполномоченным государственным органом в связи с нарушением требований действующего законодательства о размещении рекламных материалов на территории стадиона.

Мы осознаем, что регулирование в сфере рекламы и букмекерской деятельности находится в процессе активных изменений, и признаем возможные технические или организационные недостатки с нашей стороны. Ответственность за собственные действия является базовым принципом деятельности ФК Динамо (Киев).

В процессе диалога с государственным агентством PlayCity клуб пришел к общему пониманию необходимости дальнейшего системного сотрудничества. ФК Динамо (Киев) открыт к взаимодействию с регулятором — мы уже начали диалог по совместным инициативам, направленным на формирование культуры ответственной игры. Мы убеждены, что такое взаимодействие будет полезным для государства, украинского спорта и общества в целом.

