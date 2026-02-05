Мбаппе рискует пропустить остаток сезона из-за травмы

Этан травмировался в матче с Лионом.

Хавбек Лилля Этан Мбаппе может больше не сыграть в текущем сезоне, сообщает Foot Mercato.

Брат Килиана Мбаппе получил травму в матче против Лиона, у игрока диагностировали разрыв задней поверхности правого бедра.

В прошлом сезоне из-за такой же травмы, но на левой ноге, Мбаппе пропустил четыре месяца. На текуущий момент сроки восстановления неизвестны.

Обычно, при такой травме, выбывают на два месяца, но срок зависит от темпов восстановления. В клубе же опасаются, что Этану понадобится операция, после которой он пропустит остаток сезона.

В текущем сезоне Этан Мбаппе провел 15 матчей, отличившись тремя голами и ассистом.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед присмотрел замены Рэшфорду.

