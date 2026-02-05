iSport.ua
Новичок УПЛ хочет взять двух игроков Шахтера

Марьян Фарина и Антон Глущенко могут перейти в Кудровку.
5 февраля, 15:12       Автор: Андрей Безуглый
Марьян Фарина / shakhtar.com
Марьян Фарина / shakhtar.com

Кудровка намерена серьезно усилиться перед возобновлением сезона, утверждает Игорь Бурбас.

По информации журналиста, новичок УПЛ рассчитывает договориться с Шахтером сразу по двум игрокам.

В сферу интересов Кудровки попали защитник Марьян Фарина и хавбек Антон Глущенко. Оба игрока сейчас находятся с Шахтером на тренировочном сборе.

И также оба готовы перейти в Кудровку ради игровой практики. В текущем сезоне Фарина провел всего две игры, а Глущенко - пять.

Ранее также легионер Шахтера прокомментировал интерес со стороны сборной Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


