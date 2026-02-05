Чемпион мира поделился оптимистичными ожиданиями от нового сезона

Чемпион мира Ландо Норрис признался, что ожидает намного больше хаоса в новом сезоне.

Пилот Макларен заявил, что новые болиды подарят гонщикам больше опций для маневров, что сделает гонки более хаотичными, но интересными для зрителей.

Именно поэтому Ландо ожидает намного больше борьбы, обгонов и неожиданных маневров в новом сезоне.

Будет больше обгонов с использованием дополнительной скорости. Но и гонщик, которого обгоняют, может защищаться активнее, чем в прошлом. Это создаст больше хаоса – для вас, ребята, это здорово. Полагаю, в целом гонки станут заметно более хаотичными – все будет зависеть от того, когда пилоты нажимают кнопку буста, в какие моменты. Есть много прямых и других мест, даже в Барселоне, где обычно не используют батарею. Скажем, между пятым и седьмым поворотом, на маленькой прямой. Но если использовать буст, это даст серьезную прибавку по мощности. И это позволит совершить обгон в седьмом повороте, где обычно обгонов не бывает. В целом можно будет активнее атаковать соперников в разных местах, и это в некотором смысле создает борьбу – потенциально ситуация будет лучше, чем в прошлом

