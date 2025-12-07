iSport.ua
Автоспорт

Стало известно, кто и при каких условиях может выиграть титул на заключительном этапе

Три сценария победы.
Сегодня, 09:50       Автор: Валентина Чорноштан
Оскар Пиастри, Ландо Норрис, Макс Ферстаппен / Getty Images
Оскар Пиастри, Ландо Норрис, Макс Ферстаппен / Getty Images

В воскресенье, 7 декабря, пройдёт заключительный этап сезона-2025 — Гран-при Абу-Даби.

На текущий момент зачёт пилотов выглядит так: пилот Макларена Ландо Норрис набрал 408 очков, тем самым опережая Макса Ферстаппена из Ред Булл на 12 очков, у которого 396, а у Оскара Пиастри 392. Чтобы взять титул, Пиастри нужно набрать 16 очков.

На Гран-при Абу-Даби гонку начнут следующим образом: Макс Ферстаппен — на первом месте, Норрис — вторым, Пиастри — третьим.

Норрис выиграет титул, если:

  • Финиширует в топ-3;
  • Станет 4-м или 5-м, а Ферстаппен не победит;
  • Станет 6-м или 7-м, а Ферстаппен и Пиастри не победят;
  • Станет 8-м, Ферстаппен займет 3-е место или ниже, а Пиастри не победит;
  • Станет 9-м, Ферстаппен займет 4-е место или ниже, Пиастри — 2-е или ниже;
  • Станет 10-м или не заработает очки, Ферстаппен займет 4-е место или ниже, Пиастри — 3-е или ниже.

Ферстаппен выиграет титул, если:

  • Победит в гонке, а Норрис займет 4-е место или ниже;
  • Станет вторым, Норрис займет 8-е место или ниже, а Пиастри не победит;
  • Станет третьим, Норрис займет 9-е место или ниже, а Пиастри не победит.

Пиастри выиграет титул, если:

  • Победит в гонке, а Норрис займет шестое место или ниже;
  • Станет вторым, Ферстаппен займет 4-е место или ниже, а Норрис — десятое или ниже.

