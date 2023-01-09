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Супербоул-2023: Кто выступит во время перерыва финала НФЛ

В этот раз будет только одна мега-звезда.
Сегодня, 15:33
Рианна / Getty Images
Рианна / Getty Images

Главный поединок сезона в НФЛ – СуперБоул 2023 – состоится 13 февраля в Аризоне. Традиционно в перерыве этого матча состоится главное шоу всего спортивного мира

Halftime show – концерт известных артистов, выступающих в перерыве матча СуперБоул и создающих невероятное шоу для всех болельщиков на стадионе и у экранов телевизоров.

В прошлом году участие в нем принимали известные рэперы – Доктор Дре, Эминем, Снуп Догг и Кендрик Ламар и 50 Сент.

Кто выступит в перерыве Super Bowl LVII

25 сентября стало известно, что хедлайнером Halftime show в 2023 году станет певица Рианна, для которой это будет первое "живое" выступление за пять лет.

Источник: Getty Images

Интересно, что ранее артистка бойкотировала мероприятия НФЛ в знак солидарности с квотербеком Колином Каперником, первым в мире ставшим на колено в знак поддержки темнокожего населения.

Отметим, что в этот раз спонсором шоу будет не Pepsi, как Apple, поэтому было много разговоров, что в 2023 году на Супер Боул выступит Тейлор Свифт, сотрудничающая с этой компанией, а также контракт с Кока-Кола – главным конкурентом Пепси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: супербоул Шоу американский футбол Снуп Догг НФЛ Эминем

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