Вторая победа в истории. Сиэтл Сихокс забирает титул Супербоула

В ночь на 9 февраля состоялся финал сезона НФЛ - Супербоул-2026, в котором Сиэтл Сихокс победил Нью-Ингленд Пэтриотс.

Встреча двух команд завершилась со счётом 29:13 в пользу "ястребов". Каждая четверть осталась за Сиэтлом: 3:0, 6:0, 3:0 и 17:13.

Игроком матча стал раннинбек Сиэтла Кеннет Уокер III, которому удалось набрать около 135 ярдов на выносе.

Отметим, что эта победа на Супербоуле стала второй в истории Сихокс. Первый чемпионский титул команда завоевала в 2014 году, одолев в финале Денвер Бронкос со счётом 43:8.

