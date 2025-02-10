Филадельфия одержала победу над Канзас-Сити в Супербоуле-2025

В ночь на понедельник, 10 февраля, в Новом Орлеане, штат Луизиана на арене Цезарь Супердоум состоялся финал плей-офф Национальной футбольной лиги (НФЛ) - Супербоул-2025.

В решающем противостоянии за чемпионство боролись Филадельфия Иглз действующий обладатель титула Канзас-Сити Чифс.

Источник: Getty Images

Сделав разницу в первой половине противостояния, Иглз после вели уже со счетом 34:0 и довели матч до закономерной победы, хотя и уступили в заключительной четверти. Общий результат поединка - 40:22 в пользу Филадельфии.

MVP Супербоула был признан квотербек Иглз Джейлен Хертс, на счету которого два тачдауна и 221 набранный ярд в матче.

Источник: Getty Images

Для Филадельфии этот чемпионский титул стал вторым в истории клуба. Ранее Иглз побеждали в Супербоуле в 2017 году, а в 2022 году уступили в решающем поединке как раз Канзас-Сити.

Проиграв в нынешнем матче, Чифс упустили шанс завоевать третий чемпионский титул подряд, что могло стать историческим достижением. В целом для Канзас-Сити этот финал стал пятым за последние шесть лет, в трех из которых команда одержала победы - в двух предыдущих, а также в 2019 году.

Супербоул-2025

Филадельфия Иглз - Канзас-Сити Чифс 40:22 (7:0, 17:0, 10:6, 6:16)

Отметим, что хедлайнером музыкального шоу в перерыве Супербоула стал американский рэпер и автор песен Кендрик Ламар.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!