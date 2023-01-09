Где и когда смотреть Супербоул-2023
В 2023 году фанаты американского футбола смогут лицезреть очередной матч Super Bowl, который станет уже 57-м в истории.
В нем встретятся команды победительницы Американской и Национальной футбольной Лиг.
Где и когда смотреть Супербоул 2023?
Финал сезона в Национальной футбольной Лиге Супер Боул 2023 в этом году состоится в ночь с 12 на 13 февраля.
Начало поединка запланировано на 16:30, 12 февраля по местному времени, что соответствует 01:30, 13 февраля, по киевскому.
Официальный транслятор матча - телеканал Fox. В Великой Британии матч покажут на ITV, Германии - ProSieben. В Украине, к сожалению, официально транслировать матч не будет ни один канал.
Где состоится Super Bowl LVII?
Поединок пройдет в городе Глендейл, штат Аризона. Главный матч года примет арена Стейт Фарм Стэдиум.
Он является домашней ареной клуба Аризона Кардиналс, которые нынешний сезон провалили и заняли предпоследнее место в своей конференции, а потому участие в матче принять не смогут.
Кто сыграет?
Участники Super Bowl LVII определятся в конце января, когда состоятся матчи финальные матчи плей-офф в каждой из конференций.
Отметим, что первыми сеяными являются Канзас Сити (АФК) и Филадельфия (НФК). Плей-офф стартует 14 января.