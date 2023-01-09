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Где и когда смотреть Супербоул-2023

Узнай на ISPORT, когда состоится СуперБоул 2023 года и в каком городе пройдет матч.
Сегодня, 13:13
Супербоул-2023: где смотреть матч / Ticketmaster / Getty Images
Супербоул-2023: где смотреть матч / Ticketmaster / Getty Images

В 2023 году фанаты американского футбола смогут лицезреть очередной матч Super Bowl, который станет уже 57-м в истории. 

В нем встретятся команды победительницы Американской и Национальной футбольной Лиг. 

Где и когда смотреть Супербоул 2023?

Финал сезона в Национальной футбольной Лиге Супер Боул 2023 в этом году состоится в ночь с 12 на 13 февраля.

Начало поединка запланировано на 16:30, 12 февраля по местному времени, что соответствует 01:30, 13 февраля, по киевскому.

Официальный транслятор матча - телеканал Fox. В Великой Британии матч покажут на ITV,  Германии - ProSieben. В Украине, к сожалению, официально транслировать матч не будет ни один канал.

Билборд с логотипом матча
Билборд с логотипом матча / Источник: Getty Images

Где состоится Super Bowl LVII?

Поединок пройдет в городе Глендейл, штат Аризона. Главный матч года примет арена Стейт Фарм Стэдиум.

Он является домашней ареной клуба Аризона Кардиналс, которые нынешний сезон провалили и заняли предпоследнее место в своей конференции, а потому участие в матче принять не смогут.

Кто сыграет?

Участники Super Bowl LVII определятся в конце января, когда состоятся матчи финальные матчи плей-офф в каждой из конференций.

Отметим, что первыми сеяными являются Канзас Сити (АФК) и Филадельфия (НФК). Плей-офф стартует 14 января.

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