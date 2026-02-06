iSport.ua
Мэтью Стеффорд признан MVP сезона НФЛ

Квотербек Лос-Анджелес Рэмз удостоился престижной награды.
Вчера, 11:50       Автор: Игорь Мищук
Мэтью Стеффорд / Getty Images
Квотербек Лос-Анджелес Рэмз Мэтью Стеффорд был признан самым ценным игроком сезона НФЛ 2025 года.

Об этом сообщает официальный сайт лиги американского футбола.

Награда MVP была вручена победителю на торжественной церемонии NFL Honors в Сан-Франциско.

Читай также: Где и когда смотреть Супербоул-2026

Стеффорд одержал победу в голосовании в напряженной борьбе с Дрейком Мэйе. Представитель Рэмз набрал 366 баллов, тогда как квотербек Нью-Ингленд Пэтриотс получил 361 балл.

Стеффорду отдали 24 из 50 первых мест в голосовании, а Мэйе - 23.

Эта борьба за награду стала самой близкой за последние 23 года. В 2003 году награду MVP разделили Пэйтон Мэннинг и Стив Макнейр, когда была ничья по итогам голосования.

В свои 37 лет Стеффорд стал самым возрастным игроком в истории НФЛ на момент завоевания первого звания MVP.

Также в своей речи после получения награды квотербек Рэмз объявил, что продолжит выступления в лиге в сезоне 2026 года.

"Увидимся в следующем году", - сказал победитель.

Напомним, ранее стало известно, кто выступит в перерыве Супербоула-2026.

