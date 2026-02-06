Мэтью Стеффорд признан MVP сезона НФЛ

Квотербек Лос-Анджелес Рэмз Мэтью Стеффорд был признан самым ценным игроком сезона НФЛ 2025 года.

Об этом сообщает официальный сайт лиги американского футбола.

Награда MVP была вручена победителю на торжественной церемонии NFL Honors в Сан-Франциско.

Стеффорд одержал победу в голосовании в напряженной борьбе с Дрейком Мэйе. Представитель Рэмз набрал 366 баллов, тогда как квотербек Нью-Ингленд Пэтриотс получил 361 балл.

Стеффорду отдали 24 из 50 первых мест в голосовании, а Мэйе - 23.

After 17 years in the league, Matthew Stafford is officially an MVP.#NFLHonors | @Invisalign pic.twitter.com/4GO1hKZXT6 — NFL (@NFL) February 6, 2026

Эта борьба за награду стала самой близкой за последние 23 года. В 2003 году награду MVP разделили Пэйтон Мэннинг и Стив Макнейр, когда была ничья по итогам голосования.

В свои 37 лет Стеффорд стал самым возрастным игроком в истории НФЛ на момент завоевания первого звания MVP.

Также в своей речи после получения награды квотербек Рэмз объявил, что продолжит выступления в лиге в сезоне 2026 года.

"Увидимся в следующем году", - сказал победитель.

"So I'll see you guys next year."



Matthew Stafford is coming back next season 🔥



NFL Honors on NBC/NFL Network

Stream on @NFLPlus & Peacock pic.twitter.com/sWtZcmrnKk — NFL (@NFL) February 6, 2026

