iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

НБА: Нью‑Йорк обыграл Бостон, Клипперс победил Миннесоту

Вашему вниманию результаты и обзоры прошлых поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:50       Автор: Валентина Чорноштан
НБА / Getty Images
НБА / Getty Images

В ночь на понедельник, 9 февраля, прошел очередной игровой день регулярки НБА, в рамках которого сыграли четыре матча.

Результаты матчей НБА за 9 февраля

Бостон – Нью-Йорк – 89:111 (24:35, 29:25, 15:25, 21:26)

Бостон: Браун (26), Уайт (19), Шайерман (10 + 13 подборов), Гарза (6), Кета (4) – старт; Вучевич (11), Притчард (6 + 7 передач), Харпер (3), Уолш (2), Гонсалес (2), Уильямс (0).

Нью-Йорк: Брансон (31 + 8 передач), Харт (19), Бриджес (14), Таунс (11 + 11 подборов), Шэмет (3) – старт; Альварадо (12), Диавара (10), Колек (6), Робинсон (5 + 9 подборов), Хукпорти (0), Кларксон (0), Маккаллар (0), Дадье (0), Джемисон (0).

Вашингтон – Майами – 101:132 (33:37, 19:37, 23:33, 26:25)

Вашингтон: Кэррингтон (13), Джордж (13), Шэмпени (13 + 7 подборов), Сарр (12 + 12 подборов), Кулибали (7) – старт; Вукчевич (14), Уоткинс (12 + 7 подборов), Райли (9), Купер (8), Гилберт (0).

Майами: Адебайо (22 + 8 подборов + 5 перехватов), Пауэлл (21), Уиггинс (11 + 10 подборов), Гарднер (10 + 7 подборов + 6 передач), Митчелл (5) – старт; Якучионис (22 + 6 передач), Уэйр (19 + 14 подборов), Фонтеккьо (12), Йович (4), Хакес (4 + 6 передач + 6 потерь), Янг (2), Смит (0).

Миннесота – Клипперс – 96:115 (19:23, 23:31, 17:26, 37:35)

Миннесота: Эдвардс (23 + 5 потерь), Рэндл (17 + 8 подборов), Гобер (10 + 7 подборов + 5 потерь), Макдэниэлс (2), Дивинченцо (1) – старт; Досунму (11), Хайлэнд (10), Кларк (8), Рид (8 + 9 подборов), Беранже (4), Филлипс (2), Инглс (0), Фримен (0).

Клипперс: Ленард (41 + 8 подборов), Коллинз (15), Данн (9 + 6 передач), Д. Джонс (5), Б. Лопес (5) – старт; Нидерхойзер (15), Сэндерс (10), Миллер (8), Батюм (3), Бэнтон (2), Кристи (2), Вашингтон (0).

Торонто – Индиана – 122:104 (21:20, 25:28, 44:26, 32:30)

Торонто: Барнс (25 + 14 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Барретт (20 + 7 подборов), Куикли (13 + 6 передач), Ингрэм (13), Мюррэй-Бойлс (2) – старт; Мамукелашвили (17), Джексон-Дэвис (10 + 10 подборов), Дик (8), Уолтер (6), Шэд (6), Мартин (2), Бэттл (0), Мобо (0), Лоусон (0).

Индиана: Сиакам (18), Хафф (15 + 8 подборов), Нембхард (10), Несмит (7), Ферфи (4) – старт; Уокер (13), Шеппард (12), Макконнелл (10 + 7 передач), Поттер (8 + 9 подборов), Джонс (7).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победы в двух контрольных матчах за день Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победы в двух контрольных матчах за день
Динамо взяло верх над грузинским соперником в спарринге Динамо взяло верх над грузинским соперником в спарринге
Макларен показал ливрею на предстоящий сезон Макларен показал ливрею на предстоящий сезон
Интер согласовал новый контракт с ключевым игроком Интер согласовал новый контракт с ключевым игроком

Видео

Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа
Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Франция выиграла смешанную эстафету на Олимпийских играх-2026, Украина - в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Ромы, Эспаньоля и Динамо
просмотров
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Украина18:48
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победы в двух контрольных матчах за день
Украина18:35
Динамо взяло верх над грузинским соперником в спарринге
Формула 117:53
Макларен показал ливрею на предстоящий сезон
Европа17:49
Интер согласовал новый контракт с ключевым игроком
Европа17:35
Лапорта покинул пост президента Барселоны
Бокс17:18
Президент WBC ответил, обяжут ли Усика драться с Кабайелом
Формула 117:15
Кадиллак представил свою первую ливрею для Формулы-1
Украина16:32
Шевченко рассказал о перспективах Реброва во главе сборной Украины
Теннис16:00
Ястремская вышла во второй круг турнира в Дохе, где сыграет с соотечественницей
Европа15:44
Милан нацелился на лидера атак Фиорентины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK