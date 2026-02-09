НБА: Нью‑Йорк обыграл Бостон, Клипперс победил Миннесоту
В ночь на понедельник, 9 февраля, прошел очередной игровой день регулярки НБА, в рамках которого сыграли четыре матча.
Результаты матчей НБА за 9 февраля
Бостон – Нью-Йорк – 89:111 (24:35, 29:25, 15:25, 21:26)
Бостон: Браун (26), Уайт (19), Шайерман (10 + 13 подборов), Гарза (6), Кета (4) – старт; Вучевич (11), Притчард (6 + 7 передач), Харпер (3), Уолш (2), Гонсалес (2), Уильямс (0).
Нью-Йорк: Брансон (31 + 8 передач), Харт (19), Бриджес (14), Таунс (11 + 11 подборов), Шэмет (3) – старт; Альварадо (12), Диавара (10), Колек (6), Робинсон (5 + 9 подборов), Хукпорти (0), Кларксон (0), Маккаллар (0), Дадье (0), Джемисон (0).
Вашингтон – Майами – 101:132 (33:37, 19:37, 23:33, 26:25)
Вашингтон: Кэррингтон (13), Джордж (13), Шэмпени (13 + 7 подборов), Сарр (12 + 12 подборов), Кулибали (7) – старт; Вукчевич (14), Уоткинс (12 + 7 подборов), Райли (9), Купер (8), Гилберт (0).
Майами: Адебайо (22 + 8 подборов + 5 перехватов), Пауэлл (21), Уиггинс (11 + 10 подборов), Гарднер (10 + 7 подборов + 6 передач), Митчелл (5) – старт; Якучионис (22 + 6 передач), Уэйр (19 + 14 подборов), Фонтеккьо (12), Йович (4), Хакес (4 + 6 передач + 6 потерь), Янг (2), Смит (0).
Миннесота – Клипперс – 96:115 (19:23, 23:31, 17:26, 37:35)
Миннесота: Эдвардс (23 + 5 потерь), Рэндл (17 + 8 подборов), Гобер (10 + 7 подборов + 5 потерь), Макдэниэлс (2), Дивинченцо (1) – старт; Досунму (11), Хайлэнд (10), Кларк (8), Рид (8 + 9 подборов), Беранже (4), Филлипс (2), Инглс (0), Фримен (0).
Клипперс: Ленард (41 + 8 подборов), Коллинз (15), Данн (9 + 6 передач), Д. Джонс (5), Б. Лопес (5) – старт; Нидерхойзер (15), Сэндерс (10), Миллер (8), Батюм (3), Бэнтон (2), Кристи (2), Вашингтон (0).
Торонто – Индиана – 122:104 (21:20, 25:28, 44:26, 32:30)
Торонто: Барнс (25 + 14 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Барретт (20 + 7 подборов), Куикли (13 + 6 передач), Ингрэм (13), Мюррэй-Бойлс (2) – старт; Мамукелашвили (17), Джексон-Дэвис (10 + 10 подборов), Дик (8), Уолтер (6), Шэд (6), Мартин (2), Бэттл (0), Мобо (0), Лоусон (0).
Индиана: Сиакам (18), Хафф (15 + 8 подборов), Нембхард (10), Несмит (7), Ферфи (4) – старт; Уокер (13), Шеппард (12), Макконнелл (10 + 7 передач), Поттер (8 + 9 подборов), Джонс (7).
