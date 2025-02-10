Месси в компании старых барселонских друзей посетил Супербоул-2025
В ночь на понедельник, 10 февраля, в Новом Орлеане состоялся Супербоул-2025 между Филадельфией Иглз и Канзас-Сити Чифс.
Победу в решающем противостоянии плей-офф Национальной футбольной лиги одержали Иглз и завоевали свой второй чемпионский титул в истории.
Читай также: Филадельфия одержала победу над Канзас-Сити в Супербоуле-2025
Значимое событие не осталось без внимания и звезды футбола - матч посетил нападающий Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси.
На официальной странице НФЛ в сети X было опубликовано видео прибытия аргентинца на стадион Цезарь Супердоум.
Leo Messi in the building ⚽️— NFL (@NFL) February 9, 2025
📺: #SBLIX – 6:30pm ET on FOX
📱: Tubi + NFL app pic.twitter.com/GlT3ELBFVg
За игрой же Месси наблюдал в компании бывших партнеров по Барселоне, которые ныне все выступают с ним в Интер Майами - на матче с ним присутствовали Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс.
Super Bowl 🏈 pic.twitter.com/83vR4xIEiF— Jordi Alba (@JordiAlba) February 9, 2025
Напомним, что Лионель Месси стал обладателем звания MVP МЛС-2024.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!