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Месси в компании старых барселонских друзей посетил Супербоул-2025

Аргентинец с нынешними партнерами по Интер Майами наблюдал за главным событием НФЛ.
Сегодня, 09:33
Альба, Суарес, Месси и Бускетс / Getty Images
Альба, Суарес, Месси и Бускетс / Getty Images

В ночь на понедельник, 10 февраля, в Новом Орлеане состоялся Супербоул-2025 между Филадельфией Иглз и Канзас-Сити Чифс.

Победу в решающем противостоянии плей-офф Национальной футбольной лиги одержали Иглз и завоевали свой второй чемпионский титул в истории.

Читай также: Филадельфия одержала победу над Канзас-Сити в Супербоуле-2025

Значимое событие не осталось без внимания и звезды футбола - матч посетил нападающий Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси.

На официальной странице НФЛ в сети X было опубликовано видео прибытия аргентинца на стадион Цезарь Супердоум.

За игрой же Месси наблюдал в компании бывших партнеров по Барселоне, которые ныне все выступают с ним в Интер Майами - на матче с ним присутствовали Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс.

Напомним, что Лионель Месси стал обладателем звания MVP МЛС-2024.

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