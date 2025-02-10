Месси в компании старых барселонских друзей посетил Супербоул-2025

Аргентинец с нынешними партнерами по Интер Майами наблюдал за главным событием НФЛ.

В ночь на понедельник, 10 февраля, в Новом Орлеане состоялся Супербоул-2025 между Филадельфией Иглз и Канзас-Сити Чифс.

Победу в решающем противостоянии плей-офф Национальной футбольной лиги одержали Иглз и завоевали свой второй чемпионский титул в истории.

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Значимое событие не осталось без внимания и звезды футбола - матч посетил нападающий Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси.

На официальной странице НФЛ в сети X было опубликовано видео прибытия аргентинца на стадион Цезарь Супердоум.

Leo Messi in the building ⚽️



📺: #SBLIX – 6:30pm ET on FOX

📱: Tubi + NFL app pic.twitter.com/GlT3ELBFVg — NFL (@NFL) February 9, 2025

За игрой же Месси наблюдал в компании бывших партнеров по Барселоне, которые ныне все выступают с ним в Интер Майами - на матче с ним присутствовали Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс.

Напомним, что Лионель Месси стал обладателем звания MVP МЛС-2024.

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