Месси стал обладателем звания MVP МЛС-2024

Другая звезда Интер Майами - Луис Суарес стал пятым в голосовании.

Лидер Интер Майами Лионель Месси стал обладателем приза имени Лэндона Донована, который вручается лучшему игроку регулярного сезона в МЛС.

Месси набрал 38,4% в голосовании игроков, тренерских штабов команд МЛС и местных журналистов.

Второе место занял с результатом в 33,7% набрал Кучо Эрнандес из Коламбус Крю, третью строчку занял Эвандер из Портлент Тимберс, набрав 8,4%.

Луис Суарес занял пятое место. За него проголосовало 2,14% респондентов.

Напомним, ранее сообщалось, что Месси назвал людей, которые больше всего на него повлияли в Барселоне.

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