"Это для меня праздник": Шапаренко рассказал, почему продлил контракт с Динамо

Полузащитник "бело-синих" поделился эмоциями от подписания нового договора.
Сегодня, 09:29       Автор: Игорь Мищук
Николай Шапаренко продлил контракт с Динамо / ФК Динамо Киев
Николай Шапаренко продлил контракт с Динамо / ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко прокомментировал продление контракта с киевским клубом.

Накануне 27-летний футболист подписал с "бело-синими" новый договор, рассчитанный до 2030 года.

Читай также: Звезда Динамо подписал новый контракт

"Я остаюсь дома, остаюсь в своем родном клубе, Динамо. Это для меня праздник, и хочется поблагодарить всех болельщиков, президента клуба за доверие и поддержку. Мы все нормально согласовали, поговорили без всяких скандалов.

Какие цели на будущее? Думаю, что все знают о наших целях. Надеюсь, что мы их все воплотим в реальность. Не хочется бросаться громкими словами и заявлениями. Хочется делать все в тишине и доказывать не словом, а делом", - приводит слова Шапаренко официальный сайт Динамо.

Напомним, ранее Динамо одержало разгромную победу над Малишевой в спарринге.

