Бешикташ нацелилась на хавбека Динамо

В 16 туре чемпионата полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко может перейти в Бешикташ, сообщает YouTube-канал Rabona.

Турецкая команда заинтересована в Шапаренко. По имеющейся информации, Бешикташ пытался подписать его 2 или 3 раза, но сделать это не удалось из-за позиции самого хавбека.

Отмечается, что Николай сам хочет покинуть киевскую команду. Напомним, что Шапаренко находится в структуре Динамо с 2015 года.

Добавим, что контракт с клубом действует до лета 2026. В этом сезоне Николай сыграл 11 матчей в УПЛ, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

