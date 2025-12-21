iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бешикташ нацелилась на хавбека Динамо

Шапаренко попал в сферу интересов турецкой команды.
Сегодня, 14:12       Автор: Валентина Чорноштан
Николай Шапаренко / Getty Images
Николай Шапаренко / Getty Images

В 16 туре чемпионата полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко может перейти в Бешикташ, сообщает YouTube-канал Rabona.

Турецкая команда заинтересована в Шапаренко. По имеющейся информации, Бешикташ пытался подписать его 2 или 3 раза, но сделать это не удалось из-за позиции самого хавбека.

Отмечается, что Николай сам хочет покинуть киевскую команду. Напомним, что Шапаренко находится в структуре Динамо с 2015 года.

Добавим, что контракт с клубом действует до лета 2026. В этом сезоне Николай сыграл 11 матчей в УПЛ, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

К слову, Шахтер раскрыл планы на зимнюю паузу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бешикташ Динамо Киев Николай Шапаренко

Статьи по теме

Еще один игрок сборной Украины может переехаь в турецкий чемпионат Еще один игрок сборной Украины может переехаь в турецкий чемпионат
Динамо готовит трансферные усиления. Что планирует клуб? Динамо готовит трансферные усиления. Что планирует клуб?
Названы игроки с лучшими оценками в составах Динамо и Шахтёра в Лиге конференций Названы игроки с лучшими оценками в составах Динамо и Шахтёра в Лиге конференций
Победа на прощание: Динамо одолело Ноа в Лиге конференций - видео матча Победа на прощание: Динамо одолело Ноа в Лиге конференций - видео матча

Видео

ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде выиграла масс-старт в Анси, мужская гонка закроет третий этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: начало Кубка африканских наций, а также Цыганков и Ванат в матче с Атлетико и Малиновский против Аталанты
просмотров

Последние новости

Европа15:59
"Не убеждает": Тренер Ромы раскритиковал конкурента Довбика
Биатлон15:40
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
Бокс15:30
"Было незабываемо": Усик обратился к Фьюри в годовщину их реванша
Биатлон14:58
Биатлон-2025/2026: Киркейде выиграла масс-старт в Анси, мужская гонка закроет третий этап Кубка мира
Бокс14:57
Легендарный британец прокомментировал бой Джошуа и Пола
Европа14:27
Украинцы в деле? Стало известно, сыграют ли Цыганков и Ванат против мадридского Атлетико
Биатлон14:25
Киркейде вырвала победу в женском масс-старте в Анси
Европа14:12
Бешикташ нацелилась на хавбека Динамо
Бокс13:52
"Выдержал больше, чем я ожидал": Промоутер Джошуа оценил выступление Пола
Европа13:46
Тренер Ромы собирается провести чистку среди нападающих. Уйдёт ли Довбик?
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK