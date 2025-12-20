iSport.ua
Шахтер раскрыл планы на зимнюю паузу

"Горняки" ушли в отпуск.
Сегодня, 15:24       Автор: Антон Федорцив
Донецкий Шахтер завершил первую часть сезона. Подопечные Арды Турана будут отдыхать до середины января, сообщает официальный сайт клуба.

"Горняки" выйдут из отпуска 14 января. Шахтер соберется после перерыва в турецкой Анталье. Там отечественный гранд будет готовиться ко второй части кампании 2025/26.

На зимнюю паузу Шахтер ушел солидером Премьер-лиги. "Горняки" и черкасский ЛНЗ набрали по 35 очков. Также команда Турана пробилась в 1/8 финала Лиги конференций.

Напомним, ранее Шахтер получил потенциальных соперников в третьем по рангу еврокубке.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

