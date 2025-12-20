Шахтер раскрыл планы на зимнюю паузу

Донецкий Шахтер завершил первую часть сезона. Подопечные Арды Турана будут отдыхать до середины января, сообщает официальный сайт клуба.

"Горняки" выйдут из отпуска 14 января. Шахтер соберется после перерыва в турецкой Анталье. Там отечественный гранд будет готовиться ко второй части кампании 2025/26.

На зимнюю паузу Шахтер ушел солидером Премьер-лиги. "Горняки" и черкасский ЛНЗ набрали по 35 очков. Также команда Турана пробилась в 1/8 финала Лиги конференций.

Напомним, ранее Шахтер получил потенциальных соперников в третьем по рангу еврокубке.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!