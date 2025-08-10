Бущан может покинуть саудовский клуб

Голкипер Аш-Шабаба Георгий Бущан может покинуть клуб.

Как сообщает саудовское издание Okaz, новый тренер Иманол Альгуясиль не рассчитывает на Бущана и еще ряд игроков, потому что хочет привлечь футболистов с «более серьезным» именем в футболе.

Аш-Шабаб получил от неназванного клуба предложение об аренде Георгия на один сезон без права выкупа.

Напомним, ранее сообщалось, что Ан-Наср хочет подписать травматичного вингера европейского топ-клуба.

