Вингер Баварии признан игроком недели в Лиге чемпионов

Майкл Олисе принес мюнхенцам вторую победу над Реалом в четвертьфинале турнира.
Сегодня, 19:28       Автор: Игорь Мищук
Майкл Олисе / Getty Images

Вингер Баварии Майкл Олисе был признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов по итогам ответных матчей четвертьфинала главного еврокубка.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Читай также: Бавария не без проблем прошла Реал в четвертьфинале

24-летний француз во втором поединке 1/4 финала с мадридским Реалом (4:3) в компенсированное время отличился победным голом.

В борьбе за награду Олисе обошел вингера ПСЖ Усмана Дембеле, который оформил дубль в матче с Ливерпулем (2:0), хавбека Арсенала Мартина Субименди, сыгравшего против Спортинга (0:0), и полузащитника Барселоны Дани Ольмо, который отличился ассистом в поединке с Атлетико (2:1).

Ранее сообщалось, что Бавария отметилась уникальным достижением в истории Лиги чемпионов.

Статьи по теме

После поражения от Баварии Перес посетил раздевалку команды После поражения от Баварии Перес посетил раздевалку команды
Мбаппе оформил историческое достижение в составе Реала Мбаппе оформил историческое достижение в составе Реала
Оценка Лунина за игру против Баварии Оценка Лунина за игру против Баварии
Бавария не без проблем прошла Реал в четвертьфинале Бавария не без проблем прошла Реал в четвертьфинале

Усик и Верхувен провели битву взглядов
