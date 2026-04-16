Вингер Баварии признан игроком недели в Лиге чемпионов

Майкл Олисе принес мюнхенцам вторую победу над Реалом в четвертьфинале турнира.

Вингер Баварии Майкл Олисе был признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов по итогам ответных матчей четвертьфинала главного еврокубка.

Читай также: Бавария не без проблем прошла Реал в четвертьфинале

24-летний француз во втором поединке 1/4 финала с мадридским Реалом (4:3) в компенсированное время отличился победным голом.

В борьбе за награду Олисе обошел вингера ПСЖ Усмана Дембеле, который оформил дубль в матче с Ливерпулем (2:0), хавбека Арсенала Мартина Субименди, сыгравшего против Спортинга (0:0), и полузащитника Барселоны Дани Ольмо, который отличился ассистом в поединке с Атлетико (2:1).

Olise claims Player of the Week! 👏@PlayStationEU | #UCLPOTW — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 16, 2026

Ранее сообщалось, что Бавария отметилась уникальным достижением в истории Лиги чемпионов.

