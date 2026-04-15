Бавария не без проблем прошла Реал в четвертьфинале

В среду, 15 апреля, Бавария принимала дома Реал в рамках ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов.

Команды сразу же показали, что матч будет интересным. Нойер буквально выкатил Гюлеру, который и открыл счет. А уже через пять минут Павлович сравнял счет.

Затем команды записали на свой счет по шедевру - сначал Гюлер забил гол-красавец, а затем тем же ответил Кейн. Однако до конца тайма мадрицды снова вышли вперед благодаря Мбаппе.

Во втором тайме моментов было уже меньше, однако борьба была не менее интенсивной. Решающим стал момент на 86-й минуте, когда Камавинга получил вторую желтую и покинул поле.

Бавария сразу же набросилась на обескровленного соперника и двумя голами пробила себе путь в полуфинал.

Бавария - Реал 4:3

Голы: Павлович, 6, Кейн, 38, Диас, 89, Олисе, 90+4 - Гюлер, 1, 29, Мбаппе, 42

