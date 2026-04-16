Бавария отметилась уникальным достижением в истории Лиги чемпионов

Немецкая команда трижды отыгралась и победила в матче с Реалом.
Сегодня, 10:31       Автор: Валентина Чорноштан
Игроки Баварии / Getty Images

В среду прошёл матч Бавария - Реал в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра завершилась со счётом 4:3.

По ходу встречи мадридская команда три раза выходила вперёд, но каждый раз мюнхенцы отыгрывались. В результате это принесло победу и выход в полуфинал подопечным Венсана Компани.

Отмечается, что в истории Лиги чемпионов такая результативность матча стала второй.

Впервые такое произошло в 2003 году, тогда Манчестер Юнайтед сыграл также с Реалом. "Сливочные" три раза выходили вперёд, однако "красные дьяволы" восстанавливали равновесие в счёте и в итоге выиграли матч.

Также в матче ЛЧ Мбаппе оформил историческое достижение в составе Реала.

