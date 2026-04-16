Мбаппе оформил историческое достижение в составе Реала

Французский бомбардир превзошёл всех в мадридской команде.
Сегодня, 08:17       Автор: Валентина Чорноштан
Килиан Мбаппе / Getty Images

Килиан Мбаппе сумел забить 40 голов в двух первых сезонах, тем самым он стал первым в истории Реала, кому покорилась эта результативность.

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Баварии французский форвард отличился забитым мячом, который стал 40-м в текущем сезоне.

Добавим, что в прошлом сезоне Мбаппе записал на свой счёт 44 мяча, во всех турнирах. 

Вследствие этого Килиан вписал своё имя в историю мадридского клуба как первый футболист "сливочных", который забил как минимум 40 голов в первых двух сезонах за клуб.

Отметим, что вы можете узнать оценку партнёра по команде Мбаппе - Лунина за его игру против Баварии.

