Мбаппе оформил историческое достижение в составе Реала
Килиан Мбаппе сумел забить 40 голов в двух первых сезонах, тем самым он стал первым в истории Реала, кому покорилась эта результативность.
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Баварии французский форвард отличился забитым мячом, который стал 40-м в текущем сезоне.
Добавим, что в прошлом сезоне Мбаппе записал на свой счёт 44 мяча, во всех турнирах.
Вследствие этого Килиан вписал своё имя в историю мадридского клуба как первый футболист "сливочных", который забил как минимум 40 голов в первых двух сезонах за клуб.
Kylian Mbappé (44 en 2024/25, 40 en 2025/26) devient le 1er joueur à atteindre la barre des 40 buts lors de chacun de ses 2 premières saisons avec le Real Madrid en compétition officielle. #BAYRMA— Stats Foot (@Statsdufoot) April 15, 2026
