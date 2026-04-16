iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Оценка Лунина за игру против Баварии

Тяжелый вечер для украинца.
Сегодня, 07:24       Автор: Валентина Чорноштан
Андрей Лунин / Getty Images
Накануне состоялся ответный матч Лиги чемпионов в рамках 1/4 финала турнира, в котором сошлись Бавария и Реал. В тяжелом поединке двух грандов победителем вышли мюнхенцы, которые отправились в 1/2 финала ЛЧ.

В стартовом составе мадридцев вышел украинский вратарь Андрей Лунин, который отыграл весь матч.

За это время украинский легионер сумел отдать 52% точных передач (17/33), совершил 4 сейва, перехватил 1 навес, 1 раз успешно сыграл на выходе, сделал 1 вынос, 10 подборов и 16 раз потерял мяч, однако также Андрей пропустил 4 мяча.

Статистический портал SofaScore поставил оценку в 6,2 балла, а Whoscored оценил игру в 6,1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK