Арсенал с безголевой ничьей прошел Спортинг

Португальцы не сумели спасти противостояние.
Вчера, 23:54       Автор: Андрей Безуглый
Арсенал - Спортинг / Getty Images

В среду, 15 апреля, Арсенал принимал дома Спортинг в рамках ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов.

Как и ожидалось, матч был небогат на моменты. За первый тайм можно отметить разве что удар Катаму в штангу в ситуации, где он должен был забивать.

Аналогично и во втором тайме, хотя тут уже Спортинг больше владел мячом, однако довести атаки до логического завершения португальскому клубу не удавалось.

Как итог, безголевая ничья и Арсенал проходит дальше благодаря голу в первом матче.

Арсенал - Спортинг 0:0

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Спортинг Лиссабон

