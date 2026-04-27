Модрич выбыл до конца сезона

Полузащитник Милана Лука Модрич больше не сыграет в этом сезоне, пишет Jutarnji list.

Напомним, что хорват столкнулся с Локателли в поединке накануне и был вынужден покинуть поле.

Врачи диагностировали у Модрича двойной перелом скулы, из-за которого Лука пропустит остаток сезона.

На текущий момент неизвестно, сколько займет восстановление, так как игроку может понадобиться операция. Однако ожидается, что он сможет сыграть на мундиале.

Вероятней всего, ради последнего в карьере ЧМ Модрич будет вынужден играть в защитной маске.

