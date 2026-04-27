iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Модрич выбыл до конца сезона

У хорвата двойной перелом скулы.
Сегодня, 20:10       Автор: Андрей Безуглый
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Полузащитник Милана Лука Модрич больше не сыграет в этом сезоне, пишет Jutarnji list.

Напомним, что хорват столкнулся с Локателли в поединке накануне и был вынужден покинуть поле.

Врачи диагностировали у Модрича двойной перелом скулы, из-за которого Лука пропустит остаток сезона.

На текущий момент неизвестно, сколько займет восстановление, так как игроку может понадобиться операция. Однако ожидается, что он сможет сыграть на мундиале.

Вероятней всего, ради последнего в карьере ЧМ Модрич будет вынужден играть в защитной маске.

Ранее также сообщалось, что защитник Интера стал рекордсменом Серии А.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лука Модрич

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: определилась половина участников четвертьфинала
просмотров
Футбол сегодня: завершение тура УПЛ, Ярмолюк против Манчестер Юнайтед, матчи Серии А и Ла Лиги
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко приблизился к рекорду
просмотров
УПЛ: Эпицентр и Александрия сыграли вничью, Заря встретится с Вересом
просмотров

Последние новости

Европа20:10
Модрич выбыл до конца сезона
Формула 119:20
В паддоке ожидают завершения карьеры сразу трех пилотов
Бокс18:23
Фюьри и Джошуа встретятся в ринге в конце года
Украина17:30
Заря уверенно разобралась с Вересом
Европа16:55
Барселона пытается выкупить форварда Атлетико
Формула 116:18
Китайский автопроизводитель ведет переговоры с Формулой-1
Бокс15:40
Усик - Верховен: когда и где состоится бой
Украина15:30
УПЛ: Эпицентр и Александрия сыграли вничью, Заря встретится с Вересом
Украина15:18
Александрия спаслась от поражения в матче с Эпицентром
Бокс13:55
Усик - Верховен: прогноз на бой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK