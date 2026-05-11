Еще один легендарный Гран-при ведет переговоры с Формулой-1

Директор трассы Хоккенхаймринг Йорн Теске признал, что автодром ведет переговоры с Формулой-1.

Напомним, что с 1970 по 2019 год на трассе были проведены 35 Гран-при. Наибольшее количество побед добыл Михаэль Шумахер (4) и Феррари (11).

Сейчас же Хоккенхаймринг ведет переговоры о возвращении в календарь, однако пока еще непонятно, случится ли это.

В любом случае понадобится внешняя финансовая поддержка. Она может поступить от крупных партнеров или спонсоров из частного сектора или, как это бывает во многих странах, из государственного. Федерация автоспорта и производители тоже могли бы внести свой вклад. Все сработает только в случае совместного проекта. В долгосрочной перспективе Гран-при на Хоккенхаймринге возможен только при чередовании с другими европейскими трассами. Мы все еще продолжаем вести переговоры с Формулой-1. Пока никаких новостей нет

Ранее также сообщалось, что экс-пилот Ред Булл может вернуться на стартовую решетку.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!