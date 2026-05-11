iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Еще один легендарный Гран-при ведет переговоры с Формулой-1

Хоккенхаймринг надеется вернуться в календарь.
Сегодня, 21:50       Автор: Андрей Безуглый
Гран-при Германии-2019 / Getty Images
Гран-при Германии-2019 / Getty Images

Директор трассы Хоккенхаймринг Йорн Теске признал, что автодром ведет переговоры с Формулой-1.

Напомним, что с 1970 по 2019 год на трассе были проведены 35 Гран-при. Наибольшее количество побед добыл Михаэль Шумахер (4) и Феррари (11).

Сейчас же Хоккенхаймринг ведет переговоры о возвращении в календарь, однако пока еще непонятно, случится ли это.

В любом случае понадобится внешняя финансовая поддержка. Она может поступить от крупных партнеров или спонсоров из частного сектора или, как это бывает во многих странах, из государственного. Федерация автоспорта и производители тоже могли бы внести свой вклад. Все сработает только в случае совместного проекта.

В долгосрочной перспективе Гран-при на Хоккенхаймринге возможен только при чередовании с другими европейскими трассами. Мы все еще продолжаем вести переговоры с Формулой-1. Пока никаких новостей нет

Ранее также сообщалось, что экс-пилот Ред Булл может вернуться на стартовую решетку.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хоккенхаймринг

Статьи по теме

Формула-1. Гран-при Германии. Росберг на поуле в Хоккенхайме! Формула-1. Гран-при Германии. Росберг на поуле в Хоккенхайме!
Стролл сделал заявление о своем будущем Стролл сделал заявление о своем будущем
АПЛ выступила против расширения полномочий VAR АПЛ выступила против расширения полномочий VAR
78-летний Адвокат примет участие в ЧМ-2026 78-летний Адвокат примет участие в ЧМ-2026

Видео

Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем
Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ одержал победу над Мерфи в финале
просмотров
Футбол сегодня: матчи Наполи, Тоттенхэма, Жироны и Бенфики
просмотров
Свитолина прошла в 1/4 финала турнира в Риме
просмотров
УПЛ: Шахтер оформил чемпионство, разгромив Полтаву
просмотров

Последние новости

Формула 122:50
Стролл сделал заявление о своем будущем
Европа22:22
АПЛ выступила против расширения полномочий VAR
Формула 121:50
Еще один легендарный Гран-при ведет переговоры с Формулой-1
ЧМ-202621:15
78-летний Адвокат примет участие в ЧМ-2026
Европа20:20
Челси определил шорт-лист тренеров
Европа19:25
Интер может остаться без форварда на финал Кубка Италии
Другие страны18:46
Легенда Атлетико готов попробовать себя в европейском футболе
Теннис18:20
Свитолина прошла в 1/4 финала турнира в Риме
Формула 118:02
Ваше: Гонка в Майами не отражает темп Ред Булл
ЧМ-202617:22
Неймар войдет в расширенную заявку сборной Бразилии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK