Интер может остаться без форварда на финал Кубка Италии

Маркус Тюрам травмировался на тренировке.
Сегодня, 19:25       Автор: Андрей Безуглый
Маркус Тюрам / Getty Images
Нападающий Интера Маркус Тюрам может пропустить финал Кубка Италии, пишет Sky Sport Italia.

Француз получил травму на тренировке, и хоть пока не был установлен ее характер, медицинский штаб сомневается, что игрок будет готов к среде.

Тем не менее, шанс на участие Тюрама сохраняется, так как у Интера и без того проблемы в атаке.

Ожидается, что Пио Эспозито вернется в состав после травмы, но скорее всего пару Мартинесу составит Анж-Йоан Бонни.

Также матч точно пропустит Хакан Чалханоглу, который все еще не вернулся к общим тренировкам.

В текущем сезоне Маркус Тюрам провел 43 матча, отличившись 18 голами и 8 ассистами.

Ранее также сообщалось, что Комо впервые в истории пробился в еврокубки.

