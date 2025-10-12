Интер заботится о полном восстановлении своей звезды

Не будет форсировать восстановление Тюрама.

Нападающий Интера Маркус Тюрам получил травму 30 сентября в матче Лиги чемпионов против Славии.

Несмотря на предстоящие важные матчи Интера, тренерский штаб принял решение не форсировать процесс восстановления французского форварда.

По информации источника, скорее всего 28-летний нападающий выйдет на матч против Наполи, который состоится 25 октября.

Добавим, что Тюрам пропустит матчи против Ромы и Униона.

В этом сезоне француз сыграл 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

