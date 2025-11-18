Интер и Милан сразятся за списанного вратаря из АПЛ

Французский вратарь Иллан Мелье попал на радары миланского Интера и Милана. Английский Лидс готов продать голкипера зимой, сообщает Tuttosport.

Контракт француза с "павлинами" действует до лета. Зимнее трансферное окно – последняя возможность выручить какие-то средства за Мелье. В данный момент он остается без игровой практики.

Мелье в конце прошлого сезона потерял статус основного в Лидсе. В нынешней кампании вратарь не провел на поле ни минуты. К рядам "павлинов" француз присоединился в 2019 году.

Тем временем итальянская Парма получила возможность подписать ветерана Вито Манноне.

