Интер и Милан сразятся за списанного вратаря из АПЛ

Итальянские гранды готовы перезапустить карьеру кипера.
Вчера, 13:49       Автор: Антон Федорцив
Иллан Мелье / Getty Images
Иллан Мелье / Getty Images

Французский вратарь Иллан Мелье попал на радары миланского Интера и Милана. Английский Лидс готов продать голкипера зимой, сообщает Tuttosport.

Контракт француза с "павлинами" действует до лета. Зимнее трансферное окно – последняя возможность выручить какие-то средства за Мелье. В данный момент он остается без игровой практики.

Мелье в конце прошлого сезона потерял статус основного в Лидсе. В нынешней кампании вратарь не провел на поле ни минуты. К рядам "павлинов" француз присоединился в 2019 году.

Тем временем итальянская Парма получила возможность подписать ветерана Вито Манноне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Лидс Интер Милан Иллан Мелье

