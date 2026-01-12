Реал вернет тренера по физподготовке после увольнения Алонсо

Известный тренер по физподготовке Антонио Пинтус вернется в Реал, пишет AS.

63-летний итальянец работал в Реале с 2016 по 2019 год, а затем снова вернулся в клуб в 2021 году.

Хаби Алонсо не понравились методі Пинтуса, и в итоге специалист не вошел в тренерский штаб испанца.

После увольнения Алонсо и назначения Арбелоа Пинтус снова будет заниматься физподготовкой первой команды.

Как сообщает издание, на возвращении итальянца настоял лично Флорентино Перес, недовольный формой команды.

