Реал вернет тренера по физподготовке после увольнения Алонсо

Антонио Пинтус займет старую должность.
Вчера, 23:02       Автор: Андрей Безуглый
Антонио Пинтус / Getty Images
Известный тренер по физподготовке Антонио Пинтус вернется в Реал, пишет AS.

63-летний итальянец работал в Реале с 2016 по 2019 год, а затем снова вернулся в клуб в 2021 году.

Хаби Алонсо не понравились методі Пинтуса, и в итоге специалист не вошел в тренерский штаб испанца.

После увольнения Алонсо и назначения Арбелоа Пинтус снова будет заниматься физподготовкой первой команды.

Как сообщает издание, на возвращении итальянца настоял лично Флорентино Перес, недовольный формой команды.

